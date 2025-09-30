Riaprono i teatri e anche quest’anno gran parte dei cartelloni della regione presenteranno il meglio del panorama nazionale attraverso il circuito di Fts-Fondazione Toscana Spettacolo, presieduta da Cristina Scaletti e fondata dalla Regione, che da oltre 35 anni collabora con i Comuni per consentire che, sia i grandi centri come i piccoli borghi, possano offrire ai cittadini una stagione teatrale di qualità. Presidente Scaletti, si avvicina il momento di rialzare i sipari e di partire con le campagne abbonamenti. "Sì, e tutti gli anni è una nuova emozione e un grande senso di responsabilità, perché sappiamo che Fts, voluta ormai da tanto tempo dalla Regione, è uno strumento pensato per portare il teatro davvero a tutti i toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magia del palcoscenico: "Dalle città ai piccoli centri. Un linguaggio universale"