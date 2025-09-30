La Lube Civitanova non vuole proprio fermarsi

Entusiasmo alle stelle per la Cucine Lube Civitanova, che dopo i successi della scorsa stagione non vede l’ora di tornare in campo per riconfermarsi. Le finali raggiunte in Superlega e Challenge Cup, la vittoria dell’ottava Coppa Italia e i pass per la Supercoppa e la CEV Champions League 2026. Tutte ragioni che stimolano la squadra di Giampaolo Medei ed esaltano i tifosi, che aspettano impazientemente il 20 ottobre, data in cui i biancorossi faranno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione. E sarà subito un debutto ad alta tensione, con il derby contro la Yuasa Battery Grottazzolina già nella prima giornata del campionato di Superlega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

