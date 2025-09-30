La lite a Porta di Ponte due i poliziotti rimasti feriti | 17enne denunciata anche per lesioni aggravate

Agrigentonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno riportato lesioni guaribili in 5 e 7 giorni i due poliziotti (non uno come riportato inizialmente) che sono stati aggrediti sabato notte, poco prima di mezzanotte, davanti ad uno dei tanti locali della movida di Porta di Ponte ad Agrigento. I due agenti, quella sera impegnati in servizio di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lite - porta

Lite a Porta al Prato, minacce con coltello. Fermato al ristorante

Lite violenta in un bar a Porta Romana. Il titolare accoltella il cliente: “L’ho fatto per legittima difesa”

In Questura dopo la lite con il fidanzato, porta con sè un coltello nei pantaloni: 40enne denunciata

lite porta ponte dueAgrigento, lite tra adolescenti a Porta di Ponte: 16enne colpisce un agente, denunciata - Quella che sembrava una banale lite tra adolescenti si è trasformata in un sabato sera di tensione nel cuore della città. Riporta scrivolibero.it

lite porta ponte dueAgrigento, lite tra minorenni: ragazzina prende a calci un poliziotto, denunciata - Una lite tra minorenni si è verificata nella serata di sabato nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso della centralissima via Atenea. Scrive canicattiweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lite Porta Ponte Due