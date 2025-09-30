La lite a Porta di Ponte due i poliziotti rimasti feriti | 17enne denunciata anche per lesioni aggravate
Hanno riportato lesioni guaribili in 5 e 7 giorni i due poliziotti (non uno come riportato inizialmente) che sono stati aggrediti sabato notte, poco prima di mezzanotte, davanti ad uno dei tanti locali della movida di Porta di Ponte ad Agrigento. I due agenti, quella sera impegnati in servizio di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
