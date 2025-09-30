la lezione di catello maresca al memorial franco pagliarulo

Tempo di lettura: 4 minuti A Vallesaccarda si è svolta a cura della Pro Loco Vallesaccarda la presentazione del libro di Catello Maresca “Il genio di Falcone. Prima il dovere” in occasione del Memorial Franco Pagliarulo. Tanti i presenti ad onorare la memoria del Professore: istituzioni, amici, soci della Pro Loco, professionisti e il Nucleo dei Carabinieri di Trevico. Un evento che è andato oltre la letteratura, trasformandosi in un momento di autentica condivisione umana. Catello Maresca ha creato un’atmosfera informale e quasi familiare, raccontando con passione, semplicità e calore non solo le pagine del suo lavoro, ma anche la sua umanità e quella di Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

