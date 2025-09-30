La lezione di Catello Maresca al memorial Franco Pagliarulo
Tempo di lettura: 4 minuti A Vallesaccarda si è svolta a cura della Pro Loco Vallesaccarda la presentazione del libro di Catello Maresca “Il genio di Falcone. Prima il dovere” in occasione del Memorial Franco Pagliarulo. Tanti i presenti ad onorare la memoria del Professore: istituzioni, amici, soci della Pro Loco, professionisti e il Nucleo dei Carabinieri di Trevico. Un evento che è andato oltre la letteratura, trasformandosi in un momento di autentica condivisione umana. Catello Maresca ha creato un’atmosfera informale e quasi familiare, raccontando con passione, semplicità e calore non solo le pagine del suo lavoro, ma anche la sua umanità e quella di Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: lezione - catello
Lezione di vita: mai fare quella domanda a Catello Via Salvator Noto 26 Via Falanga 9 Via Nazionale 215 (presso il Fornaretto) Torre del Greco #cestobakery #panificio #panecafone #semolella #torredelgreco #pane - facebook.com Vai su Facebook
Maresca a Vallesaccarda: da Falcone appello alla responsabilità. Ogni comunità è chiamata a scegliere i propri modelli - Tanti gli spunti di riflessione emersi dalla presentazione del libro di Catello Maresca “Il genio di Falcone. Segnala corriereirpinia.it
Memorial Pagliarulo, il magistrato Maresca racconta la lezione di Falcone - Prosegue il ciclo di incontri organizzati dalla Pro Loco Vallesaccarda Aps in memoria del Professore Franco Pagliarulo. corriereirpinia.it scrive