La leggerezza soprattutto | è questo il lusso quotidiano

"Il lino è vivo, respira con chi lo indossa". È da questa idea di leggerezza che prende forma la nuova collezione Donna PrimaveraEstate 2026 di Eleventy, svelata a Milano. Una celebrazione della femminilità autentica, che trova nella fibra antica e naturale il cuore pulsante di un guardaroba raffinato pensato per accompagnare i gesti quotidiani con grazia e fluidità. Blazer destrutturati come scolpiti nell'aria, camicie oversize che accarezzano la pelle, pantaloni sartoriali dalle linee pure: ogni capo sembra farsi complice del tempo, modellandosi sul ritmo della vita. Il lino, declinato nella sua essenza più autentica, unito alla seta per una luminosità discreta o in blend tecnici che ne esaltano la struttura, diventa così il must della stagione.

