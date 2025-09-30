La leggenda del pianista sull’oceano - Cicci Santucci quintet

Baritoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANOCICCI SANTUCCI QUINTETCicci Santucci, tromba – Fabiana Rosciglione, voce - Marco Russo, pianoforte – Lorenzo Mancini, contrabbasso – Lorenzo Lupi, batteria Musiche di Morricone, Rota, Piccioni, Chaplin, Martino, Piazzolla, Lacalle, Arlen“La Leggenda del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leggenda - pianista

"La leggenda del pianista sull'oceano" al Porto Antico per il Sea Stories Festival

“La leggenda del pianista sull’oceano” all’Auditorium di Montevarchi - Lo spettacolo, realizzato dall'Associazione Paro Paro, è stato scelto per il debutto in città di uno degli eventi teatrali più attesi della stagione. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Leggenda Pianista Sull8217oceano Cicci