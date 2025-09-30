‘La Lega di governo per la Toscana’ | Matteo Salvini a Livorno con ministri Calderoli Giorgetti Locatelli Valditara

LIVORNO – Matteo Salvini a Livorno. Martedì 7 ottobre alle ore 18 a Palazzo Pancaldi il vicepremier leader della Lega, nonché ministro Infrastrutture e Trasporti, è protagonista a Palazzo Pancaldi con i ministri Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Alessandra Locatelli, Giuseppe Valditara. Salvini a Livorno a pochi giorni dal voto regionale, con la Toscana alle urne 12 e 13 ottobre. ‘ La Lega di governo per la Toscana ‘ è l’iniziativa che vede protagonisti a Livorno i cinque ministri della Lega, organizzata con la Lega Livorno, segretario provinciale Carlo Ghiozzi, capolista per le elezioni regionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: lega - governo

Il voto su von der Leyen sgretola il governo. FdI esce dall’aula, la Lega la vuole cacciare. “Sfiduciato pure Fitto”

Rivoluzione Rai: la Lega vuole cacciare il governo dal Cda e abolire il tetto agli stipendi

Crosetto: “Ha ragione Macron: i valori si difendono con la forza. La Lega? Sul riarmo segua il governo”

Attacco al governo rispedito al mittente! ANPI chieda scusa per l’ennesima strumentalizzazione della memoria. Lascia il tuo pensiero fra i commenti sotto e condividi se sei d’accordo con me. #ANPI #centrodestra #governo #democrazia #libertà #Lega - facebook.com Vai su Facebook

Come Lega e come governo stiamo lavorando a un permesso di soggiorno a punti come la patente di guida. Se commetti reati o infrazioni, ti tolgo i punti, e alla fine vieni RISPEDITO nel tuo Paese. - X Vai su X

Carloni 'squadra Lega di persone competenti e capaci di governo' - La Lega si presenta alle Regionali nelle Marche, una "sfida molto importante", con una "squadra di persone competenti che ha capacità di governare i territori" composta anche da sindaci e ... Lo riporta ansa.it