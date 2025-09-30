‘La Lega di governo per la Toscana’ | Matteo Salvini a Livorno con ministri Calderoli Giorgetti Locatelli Valditara

Corrieretoscano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LIVORNOMatteo Salvini a Livorno. Martedì 7 ottobre alle ore 18 a Palazzo Pancaldi il vicepremier leader della Lega, nonché ministro Infrastrutture e Trasporti, è protagonista a Palazzo Pancaldi con i ministri Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Alessandra Locatelli, Giuseppe Valditara. Salvini a Livorno a pochi giorni dal voto regionale, con la Toscana alle urne 12 e 13 ottobre. ‘ La Lega di governo per la Toscana ‘ è l’iniziativa che vede protagonisti a Livorno i cinque ministri della Lega, organizzata con la Lega Livorno, segretario provinciale Carlo Ghiozzi, capolista per le elezioni regionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lega - governo

Il voto su von der Leyen sgretola il governo. FdI esce dall’aula, la Lega la vuole cacciare. “Sfiduciato pure Fitto”

Rivoluzione Rai: la Lega vuole cacciare il governo dal Cda e abolire il tetto agli stipendi

Crosetto: “Ha ragione Macron: i valori si difendono con la forza. La Lega? Sul riarmo segua il governo”

Carloni 'squadra Lega di persone competenti e capaci di governo' - La Lega si presenta alle Regionali nelle Marche, una "sfida molto importante", con una "squadra di persone competenti che ha capacità di governare i territori" composta anche da sindaci e ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 8216la Lega Governo Toscana8217