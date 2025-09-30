La Lazio risorge a Genova
Cuore e grinta. La Lazio riemerge da una settimana terribile post derby e passa 3-0 a Marassi contro un Genoa arrendevole e pieno di problemi. Segnano Cancellieri, Castellanos e Zaccagni per la seconda vittoria in campionato e una classifica che ora è meno preoccupante. Applausi per tutti, davvero una prova di carattere di una squadra rabberciata ma capace di lottare su ogni pallone senza mai perdere la concentrazione. Viera (in tribuna per squalifica) in formazione tipo con Colombo terminale d'attacco e i fantasisti Malinovskyi e Vitinha alle sue spalle. Sarri si affida alla Lazio più offensiva possibile, del resto la lista degli indisponibili è lunghissima e comprende Vecino, Guendouzi, Rovella e Belahyane, tutti mediani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
