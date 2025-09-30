La Lazio risorge a Genova

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuore e grinta. La Lazio riemerge da una settimana terribile post derby e passa 3-0 a Marassi contro un Genoa arrendevole e pieno di problemi. Segnano Cancellieri, Castellanos e Zaccagni per la seconda vittoria in campionato e una classifica che ora è meno preoccupante. Applausi per tutti, davvero una prova di carattere di una squadra rabberciata ma capace di lottare su ogni pallone senza mai perdere la concentrazione. Viera (in tribuna per squalifica) in formazione tipo con Colombo terminale d'attacco e i fantasisti Malinovskyi e Vitinha alle sue spalle. Sarri si affida alla Lazio più offensiva possibile, del resto la lista degli indisponibili è lunghissima e comprende Vecino, Guendouzi, Rovella e Belahyane, tutti mediani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la lazio risorge a genova

© Iltempo.it - La Lazio risorge a Genova

In questa notizia si parla di: lazio - risorge

PAGELLE E TABELLINO DERBY LAZIO-ROMA 0-1: Pellegrini risorge, Koné domina. Orrore Tavares

Pellegrini risorge e regala il derby alla Roma. La Lazio sprofonda: tre ko in quattro partite

lazio risorge genovaLa Lazio risorge a Genova - La Lazio riemerge da una settimana terribile post derby e passa 3- Segnala iltempo.it

La Lazio si mette alle spalle il derby e ritrova la vittoria: 3-0 al Genoa di Vieira a Marassi - La Lazio risorge e si mette alle spalle il derby perso della settimana scorsa. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Risorge Genova