la kabel volley prato vince il torneo bacco

Vittoria al ‘Torneo Bacco’ per la Kabel Volley Prato. La formazione di Mirko Novelli vince il torneo precampionato organizzato dalla Polisportiva Remo Masi di Rufina e prosegue serena la sua marcia di avvicinamento all’esordio in Serie C Maschile (previsto domenica 12 ottobre proprio sul campo della Polisportiva Remo Masi). Un successo che fa bene al morale, ma conta poco in termini pratici e che viene analizzato con lucidità da coach Mirko Novelli. "La vittoria del torneo ci rende felici, ma è arrivata aspettando il risultato della seconda gara, quindi con molta fatica e grazie agli altri. Quello che sicuramente mi ha fatto piacere è stata la reazione ed il cambio di mentalità fra la prima e la seconda gara – commenta -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
