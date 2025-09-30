Quello tra Locatelli e la Juventus sembra un matrimonio destinato a terminare. Comolli e Tudor lo hanno messo sul piatto, poi l’assalto al nerazzurro. La carriera di Manuel Locatelli sembra vivere un nuovo capitolo delicato. L’ex centrocampista del Sassuolo, approdato alla Juventus nel 2021 e oggi capitano dei bianconeri, è da tempo al centro di voci di mercato che non si sono mai sopite. Già nelle ultime due stagioni il suo nome era stato accostato a diversi club esteri, soprattutto inglesi, ma mai come in questo avvio di 202526 la sensazione è che il matrimonio con la Juventus possa davvero avviarsi alla conclusione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - La Juve punta il nerazzurro, c’è Locatelli sul piatto