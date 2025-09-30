La guida alla Parigi Fashion Week | Saint Lauren dà il via alle sfilate grande attesa per i debutti di Dior Balenciaga e Chanel

Chi sarà il nuovo Chanel? Come sarà la Dior di Jonathan Anderson? E cosa ne farà Pierpaolo Piccioli di Balenciaga? La Settimana della Moda di Parigi, che definirà le tendenze per la PrimaveraEstate 2026, si è aperta lunedì con un calendario costellato di debutti. Non è solo una questione di abiti, ma di identità. Con un numero senza precedenti di nuove direzioni creative al timone delle maison più potenti, questa stagione non è una semplice fashion week, ma un vero e proprio “anno zero” per i colossi del lusso francese. Come da tradizione, a inaugurare la settimana è stata la sfilata di Saint Laurent. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

