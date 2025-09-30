La guida alla Parigi Fashion Week | Saint Lauren dà il via alle sfilate grande attesa per i debutti di Dior Balenciaga e Chanel
Chi sarà il nuovo Chanel? Come sarà la Dior di Jonathan Anderson? E cosa ne farà Pierpaolo Piccioli di Balenciaga? La Settimana della Moda di Parigi, che definirà le tendenze per la PrimaveraEstate 2026, si è aperta lunedì con un calendario costellato di debutti. Non è solo una questione di abiti, ma di identità. Con un numero senza precedenti di nuove direzioni creative al timone delle maison più potenti, questa stagione non è una semplice fashion week, ma un vero e proprio “anno zero” per i colossi del lusso francese. Come da tradizione, a inaugurare la settimana è stata la sfilata di Saint Laurent. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: guida - parigi
Parigi: la guida completa per scoprire la città dell’amore
L’Italia guida l’innovazione quantistica: successo al Q2B di Parigi
Guida Turistica a Parigi - facebook.com Vai su Facebook
Parigi: una Fashion Week storica, segnata da uno tsunami creativo senza precedenti - Da Matthieu Blazy da Chanel a Jonathan Anderson da Dior, la Settimana della Moda donna di Parigi promette da lunedì evoluzioni creative senza precedenti, svelando nuovi capitoli di una serie di import ... Lo riporta it.fashionnetwork.com
3 cose da sapere sulla Paris Fashion Week 25/26, che comincia oggi 29 settembre - Allora devi assolutamente sapere che oggi comincerà uno degli appuntamenti più importanti dell'anno! Come scrive sfilate.it