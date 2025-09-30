La Coppa del Mondo di Rugby Femminile si è conclusa sabato sera. Il fischio finale ha segnato la fine dell’inizio di una serie di importanti eventi sportivi femminili che si svolgeranno nel Regno Unito nel prossimo decennio. Da giugno del prossimo anno il paese ospiterà la Coppa del Mondo T20 Femminile di cricket, e nel luglio 2027 terrà la Grande Partenza del Tour de France Femmes. Il Regno Unito sta inoltre candidandosi per ospitare i Campionati Mondiali di Atletica e Para-Atletica nel 2029. La Coppa del Mondo di Netball nel 2031 o 2033 e, ciliegina sulla torta, ha una candidatura senza opposizione per la Coppa del Mondo di Calcio Femminile del 2035. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Gran Bretagna regno mondiale dello sport al femminile non ha paura di organizzare manifestazioni (Guardian)