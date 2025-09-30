la gloriosa storia dei videonoleggi il film narrato da maya hawke

Tra i film in concorso di Archivio Aperto, il festival di Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, che giunge oggi alla giornata conclusiva, c’è anche Videoheaven del filmmaker statunitense Alex Ross Perry. Si vedrà alle 20 alla sala Cervi della Cineteca e racconta, con la voce narrante di Maya Hawke, la breve e gloriosa storia dei videonoleggi e della cinefilia analogica creata e nutrita dall’industria dell’ home video e dell’impatto che hanno avuto sulla cultura cinematografica globale. Sono più di 100 i film da cui sono state prese scene, più le serie, e ci sono voluti dieci anni per realizzarlo, soprattutto per ottenere i diritti di utilizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

