La Global Sumud Flotilla verso Gaza | attivata la diretta streaming dalle barche

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore decisive per la missione della Global Sumud Flotilla: il gruppo di barche si sta avvicinando a Gaza e in giornata gli attivisti hanno avviato la diretta streaming dalle imbarcazioni. Il messaggio è stato scritto in un tweet: "La flottiglia Global Sumud si sta avvicinando a Gaza! Per maggiore sicurezza, sono ora disponibili le dirette streaming dalle telecamere delle imbarcazioni", si legge. Le immagini sono disponibili sul canale Youtube dell'organizzazione, che sul proprio sito ha attivato anche un live track per seguire il percorso in mare delle varie imbarcazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

la global sumud flotilla verso gaza attivata la diretta streaming dalle barche

© Tgcom24.mediaset.it - La Global Sumud Flotilla verso Gaza: attivata la diretta streaming dalle barche

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla versoGlobal Sumud Flotilla verso Gaza. Idf accusa: “Legami con Hamas”. La replica: “Propaganda” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Sumud Flotilla verso Gaza. Da tg24.sky.it

Global Sumud Flotilla verso Gaza: Crosetto lancia un ultimo appello agli attivisti - Il ministro invita la Flotilla a non rischiare il blocco navale e a usare canali alternativi per inviare aiuti, anche alla luce del piano Usa ... Riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Verso