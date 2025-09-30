La Global Sumud Flotilla e l’accusa dei legami con Hamas cosa dicono le prove di Israele Il generale Tricarico all’attacco | È braccio operativo
Dietro la Global Sumud Flotilla, secondo il governo di Israele, c’è il sostegno, anche finanziario di Hamas. È l’Idf adesso a sostenere di aver anche trovato le prove cartacee, tanto da pubblicare due documenti sui social media che – secondo l’esercito – dimostrerebbero l’intrinseco legame tra il gruppo armato e la Flotilla: « Alcune navi sono segretamente di Hamas ». Il direttivo della spedizione ha negato fermamente le accuse: «Siamo una missione civile sotto gli occhi dell’Europa e del mondo». Il ruolo della Conferenza per i palestinesi all’estero. Tutto parte da due fogli, che l’Idf sostiene di aver rinvenuto nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Open.online
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Global Sumud Flotilla, prosegue missione verso Gaza: mercoledì in zona a rischio - Le barche continuano a navigare verso Gaza avvicinandosi alla cosiddetta zona di intercettazione, che prevedono di raggiungere mercoledì. Segnala tg24.sky.it
Global Sumud Flotilla, news di oggi e dove si trova. “Monitorati da droni”. Crosetto: “Rischio effetti drammatici” - Il ministro degli Esteri israeliano: “Provocazione al servizio di Hamas”. Scrive quotidiano.net