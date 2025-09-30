La giacca da biker e l’abito nero longuette s’incontrano con la complicità di accessori sorprendenti

Non appena le temperature si abbassano di pochissimo, sentiamo tutte un desiderio sfrenato di rifugiarci del tanto amato nero che, va detto, spesso detiene il monopolio della quasi totalità del nostro armadio. Ma non è sempre facile inventare outfit davvero interessanti usando solo questo colore non colore. Il rischio dell’appiattimento creativo è dietro l’angolo. Una delle formule che può cambiare questo destino è quella costituita da giacca biker e abito nero longuette, come dimostra il look preso in esame oggi avvistato subito tra lo street style delle ultime sfilate di New York. Qua il total black è assoluto ma punta su due fattori importanti che lo rendono tutt’altro che banale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La giacca da biker e l’abito nero longuette s’incontrano, con la complicità di accessori sorprendenti

