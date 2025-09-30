La gamba resta incastrata nel trinciaerba | soccorso dall' eliambulanza

Bresciatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava lavorando nel terreno di sua proprietà in via Supiane, a Gardone Riviera, quando è rimasto vittima di un grave infortunio. L’uomo, un 62enne del posto, per cause ancora in fase di accertamento si è ferito a una gamba, rimasta incastrata tra le lame di un trinciaerba agganciato al trattore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gamba - resta

Gamba incastrata nel trattore, anziano ricoverato a Torrette - Stava lavorando nel campo agricolo di sua proprietà con il trattore a cingoli, quando per cause in corso di accertamento è rimasto incastrato con una gamba nel mezzo in movimento. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Gamba Resta Incastrata Trinciaerba