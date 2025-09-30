La gamba resta incastrata nel trinciaerba | soccorso dall' eliambulanza
Stava lavorando nel terreno di sua proprietà in via Supiane, a Gardone Riviera, quando è rimasto vittima di un grave infortunio. L’uomo, un 62enne del posto, per cause ancora in fase di accertamento si è ferito a una gamba, rimasta incastrata tra le lame di un trinciaerba agganciato al trattore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: gamba - resta
Nero intenso attraversato da un degradé di strass in cristallo rosa che accende la gamba. La linea ampia costruisce una silhouette decisa, dal passo sicuro. Un pantalone che illumina il look e resta nella memoria. . Scopri la nuova collezione su rossanoperini.i - facebook.com Vai su Facebook
Gardone, si ribalta col trattore e la gamba rimane schiacciata - X Vai su X
Gamba incastrata nel trattore, anziano ricoverato a Torrette - Stava lavorando nel campo agricolo di sua proprietà con il trattore a cingoli, quando per cause in corso di accertamento è rimasto incastrato con una gamba nel mezzo in movimento. Si legge su ilrestodelcarlino.it