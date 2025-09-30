La fuga è finita | preso a Campobasso l’uomo ricercato per il femminicidio di Paupisi

Tempo di lettura: < 1 minuto É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l’uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paupisi, in provincia di Benevento. Al momento del fermo con lui sarebbero stati rintracciati anche i due figli minori. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La fuga è finita: preso a Campobasso l’uomo ricercato per il femminicidio di Paupisi

