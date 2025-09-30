La fraternità possibile | Dialogo tra Simone Cristicchi e Amara

Veronasera.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La fraternità possibile" Dialogo tra Simone Cristicchi e Amara il 4 ottobre 2025 al Palazzo della Gran Guardia di Verona. Sul palco saliranno due artisti straordinari: Simone Cristicchi, cantautore e autore teatrale capace di commuovere e far riflettere con la sua arte, e Amara, voce intensa e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

