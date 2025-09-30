La fraternità possibile | Dialogo tra Simone Cristicchi e Amara
"La fraternità possibile" Dialogo tra Simone Cristicchi e Amara il 4 ottobre 2025 al Palazzo della Gran Guardia di Verona. Sul palco saliranno due artisti straordinari: Simone Cristicchi, cantautore e autore teatrale capace di commuovere e far riflettere con la sua arte, e Amara, voce intensa e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: fraternit - possibile
Liveticket. . ? La Fraternità Possibile: Dialogo tra Simone Cristicchi e Amara! ? Audit. Palazzo Gran Guardia, Verona (VR), Veneto ? 04 ottobre 2025 ? Dalle 20:45 alle 22:45 Un appuntamento imperdibile per l'anima e la mente! Nell'ambito di "P - facebook.com Vai su Facebook
È possibile costruire ponti di dialogo in un mondo sempre più diviso? Questa è la sfida di World Meeting on Human Fraternity, l'evento internazionale che si è svolto a Roma il 12 e 13 settembre. Ne parla a @chiesatv2000 @OcchettaF e Enzo Di Fusco. Oggi # - X Vai su X