La forza di una donna le anticipazioni del 30 settembre | Ceyda riceve una brutta notizia da Jale

Nel corso della puntata de La forza di una donna che andrà in onda il 30 settembre 2025 intorno alle 16:40 su Canale 5, la protagonista Ceyda si trova in una situazione disperata: deve assolutamente procurarsi un’entrata e decide di avanzare una proposta a Jale. Ceyda chiede alla dottoressa se possa prendersi cura del piccolo Bora come babysitter, convinta che questo ruolo le permetterebbe di guadagnare e restare “a galla”. Jale, però, rifiuta categoricamente: una decisione che lascia Ceyda sconvolta e profondamente scoraggiata. La tensione non riguarda soltanto Ceyda: anche Hatice e Enver si ritrovano in gravi difficoltà, in particolare economiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it