Nezir sorveglia Bahar, Sarp deve scegliere ma è una decisione difficile: proteggere la famiglia o rischiare tutto. Anticipazioni della prossima puntata de La forza di una donna, la serie turca in onda su Canale 5. Un nuovo episodio carico di tensione attende i fan di La forza di una donna, la serie turca di Canale 5 in onda tutti i giorni alle 16.40. Tra responsabilità familiari, scelte impossibili e minacce sempre più vicine, la dizi rilancia i conflitti che gravitano attorno a Bahar e Sarp, con ripercussioni anche per Ceyda,?irin, Enver e Hatice. Stando alle anticipazioni, ecco cosa aspettarci dalla puntata di domani, mercoledì 1 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 1 ottobre: Bahar nel mirino di Nezir, Sarp a un bivio impossibile