La Forza di una Donna anticipa? Il sospetto che allarma il pubblico della serie

Nelle ultime ore è spuntato un sospetto che agita la community di La forza di una donna: la partenza in pomeriggio su Canale 5 potrebbe scattare con un leggero anticipo. La finestra indicata resta 16:10, ma diversi lettori segnalano l'avvio effettivo intorno alle 16:08, complice un raccordo più rapido tra access pomeridiano e episodio. Risultato: chi accende "al minuto" rischia di perdersi l'incipit. La logica è di palinsesto: con il rientro dei programmi-traino e l'approdo a Dentro la notizia delle 17:00, la rete sta rendendo più snello l'attacco della puntata (recap più corto, sigla ridotta) per evitare slittamenti a ridosso della chiusura e proteggere gli snodi narrativi.