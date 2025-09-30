La flottiglia si assottiglia | giù i dem Il pentastellato e la verde restano

Arturo Scotto e Annalisa Corrado scendono e cavillano: «Rompere l’assedio va bene, forzare il blocco no. Ma siamo sempre scorta istituzionale della missione». Marco Croatti e Benedetta Scuderi resistono: ora Elly Schlein può essere superata a sinistra. 🔗 Leggi su Laverita.info

