La Flotilla? Tornino indietro Corona spiazza Berlinguer
Torna il consueto duetto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a È sempre Cartabianca, il programma in onda martedì 30 settembre su Rete 4. Si parla della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza con la Marina di Israele che minaccia di bloccarli. Lo scrittrice-alpinista definisce gli attivisti ProPal protagonisti di una "lotta partigiana incruenta" ma spera che si fermino. "Mi preoccupa la cocciutaggine di questi ragazzi che vogliono andare avanti. E gli accorgimenti che sono stati dati loro, anche dal Presidente della Repubblica, cioè arrivati lì consegnate gli aiuti. Devono capire che lì c'è una guerra spietata e Netanyahu non sta lì a vedere se sono ragazzi o se hanno la missione nobile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: flotilla - tornino
Flotilla, Gasparri: "Velleitari che si espongono a rischi gravi, tornino a Capalbio"
https://lapresse.it/politica/2025/09/27/flotilla-gasparri-velleitari-che-si-espongono-a-rischi-gravi-tornino-a-capalbio/… Flotilla, Gasparri: "Velleitari che si espongono a rischi gravi, tornino a Capalbio" #flotilla - X Vai su X
Flotilla, Gasparri: "Velleitari che si espongono a rischi gravi, tornino a Capalbio" Il capogruppo al Senato di FI alla Festa Libertà: "Avrebbero dovuto rispettare Mattarella" - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Rosato: «La mossa politica è fatta. Adesso tornino indietro» - «Se volevano attirare l’attenzione del mondo su Gaza lo hanno fatto, e in maniera coraggiosa. Secondo ilgazzettino.it
Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone - La Global Sumud Flotilla (Gsf) afferma che un'altra sua imbarcazione è stata vittima ieri sera di un sospetto attacco con drone. Segnala ansa.it