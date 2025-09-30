Torna il consueto duetto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a È sempre Cartabianca, il programma in onda martedì 30 settembre su Rete 4. Si parla della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza con la Marina di Israele che minaccia di bloccarli. Lo scrittrice-alpinista definisce gli attivisti ProPal protagonisti di una "lotta partigiana incruenta" ma spera che si fermino. "Mi preoccupa la cocciutaggine di questi ragazzi che vogliono andare avanti. E gli accorgimenti che sono stati dati loro, anche dal Presidente della Repubblica, cioè arrivati lì consegnate gli aiuti. Devono capire che lì c'è una guerra spietata e Netanyahu non sta lì a vedere se sono ragazzi o se hanno la missione nobile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La Flotilla? Tornino indietro", Corona spiazza Berlinguer