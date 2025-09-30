La Flotilla tira dritto verso Gaza Il governo se ne lava le mani
«Noi fino a qui possiamo arrivare». Fino a qui significa a 120 miglia dalla costa di Gaza. Poi la fregata della Marina militare italiana mandata a scortare la Global Sumud . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"
La Flotilla tira dritto (ma tratta): “Forziamo il blocco di Gaza”
L'aria che tira, "chi paga per la Flotilla?": Scuderi di Avs balbetta
"La #Flotilla tira dritto. I viveri? Non arriveranno mai a #Gaza ma nessuno ne parla più, perché il vero obiettivo degli zatteranti italiani era fare casino contro il governo". La #rassegnascorrettissima di #DanieleCapezzone
La Flotilla tira dritto: "Non possiamo accogliere l'appello di Mattarella" Gli attivisti decisi ad andare avanti: «Cambiare rotta significherebbe ammettere che si lascia operare un governo illegale senza poter fare nulla»
La Flotilla tira dritto ma tanti si sfilano. La portavoce rientra - Alcuni attivisti abbandonano la missione però la Global respinge tutti gli appelli ... Scrive msn.com
Flotilla, appello di Mattarella: “Consegnate gli aiuti a Cipro, non rischiate la vita”. La missione tira dritto - Sappiamo che i rischi sono molto reali ma non dobbiamo essere noi a dover cambiare rotta" ... Riporta blitzquotidiano.it