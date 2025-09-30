La Flotilla tira dritto verso Gaza Il governo se ne lava le mani

«Noi fino a qui possiamo arrivare». Fino a qui significa a 120 miglia dalla costa di Gaza. Poi la fregata della Marina militare italiana mandata a scortare la Global Sumud . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la flotilla tira dritto verso gaza il governo se ne lava le mani

La Flotilla tira dritto verso Gaza. Il governo se ne lava le mani

