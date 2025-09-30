La Flotilla si avvicina nella zona a rischio ma il 76% degli italiani boccia la missione

Mentre la Global Sumud Flotilla potrebbe entrare nella “zona a rischio” già mercoledì, che dovrebbe essere quella a circa cento miglia di distanza dalla Striscia di Gaza, in acque ancora internazionali, in rete i dati ci confermano che la cosiddetta spedizione umanitaria non sta riscontrando lo stesso entusiasmo. I dati pubblicati da Socialcom Italia sono tanto chiari quanto preoccupanti per i sostenitori della spedizione: il 76% disapprova la missione e solo il 24% l’approverebbe fino in fondo. Numeri inequivocabili che hanno animato il dibattito tra gli ospiti in studio di Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro ha interrogato gli ospiti sulla Flotilla portando al centro del dibattito anche questi dati che vanno sicuramente a ridimensionare la portata e il successo della missione umanitaria diretta verso la striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

