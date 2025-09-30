La Flotilla si avvicina nella zona a rischio ma il 76% degli italiani boccia la missione
Mentre la Global Sumud Flotilla potrebbe entrare nella “zona a rischio” già mercoledì, che dovrebbe essere quella a circa cento miglia di distanza dalla Striscia di Gaza, in acque ancora internazionali, in rete i dati ci confermano che la cosiddetta spedizione umanitaria non sta riscontrando lo stesso entusiasmo. I dati pubblicati da Socialcom Italia sono tanto chiari quanto preoccupanti per i sostenitori della spedizione: il 76% disapprova la missione e solo il 24% l’approverebbe fino in fondo. Numeri inequivocabili che hanno animato il dibattito tra gli ospiti in studio di Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro ha interrogato gli ospiti sulla Flotilla portando al centro del dibattito anche questi dati che vanno sicuramente a ridimensionare la portata e il successo della missione umanitaria diretta verso la striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - avvicina
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
Flotilla si avvicina a Gaza, cresce l'allerta per un "attacco micidiale" e Crosetto mette in guardia: "Rischi elevatissimi"
La Flotilla si avvicina a Gaza: i timori del governo Meloni e il rischio di un incidente con Israele
La Flotilla è a pochi giorni di navigazione da Gaza, condizioni meteo-marine permettendo. Durante la navigazione ha già subito alcuni attacchi ma la preoccupazione aumenta con l'avvicinarsi delle imbarcazioni alla Striscia ? https://tinyurl.com/cd6pfw8e - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla è a pochi giorni di navigazione da Gaza, condizioni meteo-marine permettendo. Durante la navigazione ha già subito alcuni attacchi ma la preoccupazione aumenta con l'avvicinarsi delle imbarcazioni alla Striscia ? https://tinyurl.com/58uuf46h - X Vai su X
La Flotilla si avvicina nella zona a rischio, ma il 76% degli italiani boccia la missione - Dalla Farnesina: "Israele garantisca la sicurezza degl italiani" ... Scrive ilgiornale.it
Global Sumud Flotilla, prosegue missione verso Gaza: mercoledì in zona a rischio - Le barche continuano a navigare verso Gaza avvicinandosi alla cosiddetta zona di intercettazione, che prevedono di raggiungere mercoledì. Secondo tg24.sky.it