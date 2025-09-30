La Flotilla si avvicina a Gaza Israele si prepara a intervenire | le ultime notizie sulla missione umanitaria

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo una quarantina di imbarcazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, prendono parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita da Barcellona, Tunisi, Genova e dalla Sicilia. Il 19 settembre la Flotilla è salpata. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

Flotilla si avvicina a Gaza, cresce l'allerta per un "attacco micidiale" e Crosetto mette in guardia: "Rischi elevatissimi"

La Flotilla si avvicina a Gaza: i timori del governo Meloni e il rischio di un incidente con Israele

flotilla avvicina gaza israeleLa Global Sumud Flotilla si sta avvicinando a Gaza: e ora? - Sta per raggiungere la zona in cui Israele ha bloccato altre missioni, e da lì ci sono alcuni sviluppi probabili ma poche certezze ... Segnala ilpost.it

flotilla avvicina gaza israeleFlotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Si legge su today.it

