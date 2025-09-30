La Flotilla prossima a Gaza il racconto di Yassine Lafram a bordo | Sarà una notte impegnativa

“Sarà una notte impegnativa, speriamo che tutti i partecipanti della Flotilla possano avere un trattamento che non sia lesivo”. Traspare la preoccupazione per le prossime ore che attendono la Global Sumud Flotilla, che sta per entrare nell'area delle acque internazionali più vicine al territorio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Flotilla, è arrivato il limite della protezione della marina italiana: anche pugliesi a bordo Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti

La Flotilla prossima a Gaza, il racconto di Yassine Lafram a bordo: "Sarà una notte impegnativa" - Il presidente dell'Ucoii durante la diretta Instagram con Lepore: "Non reagiremo ai militari israeliani". Si legge su bolognatoday.it

Flotilla non si ferma e naviga verso Gaza, la deputata Scuderi a bordo: "La nostra paura è molto alta" - La Global Sumud Flotilla non si ferma e prosegue la navigazione verso Gaza: il racconto dell'eurodeputata Benedetta Scuderi ... Secondo virgilio.it