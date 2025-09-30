La Flotilla nell' area a rischio Idf pronta a bloccarla Israele accusa | Attivisti legati ad Hamas

30 set 2025

Niente Gaza per la Global Sumud Flotilla, giunta dopo settimane di navigazione tutt'altro che tranquilla nella zona a rischio. Ad un centinaio di miglia dalle coste della Striscia, la Marina israeliana si prepara nella notte a prendere il controllo delle 45 imbarcazioni umanitarie che ospitano circa 500 attivisti (una cinquantina gli italiani). Fonti militari di Tel Aviv temono scontri e un possibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

