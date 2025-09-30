La Flotilla nell' area a rischio Idf pronta a bloccarla Israele accusa | Attivisti legati ad Hamas
Niente Gaza per la Global Sumud Flotilla, giunta dopo settimane di navigazione tutt'altro che tranquilla nella zona a rischio. Ad un centinaio di miglia dalle coste della Striscia, la Marina israeliana si prepara nella notte a prendere il controllo delle 45 imbarcazioni umanitarie che ospitano circa 500 attivisti (una cinquantina gli italiani). Fonti militari di Tel Aviv temono scontri e un possibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: flotilla - nell
Flotilla Italia a Israele: “Agiamo nella legalità, se accadesse qualcosa contiamo nell'intervento del Governo”
Global Sumud Flotilla verso Gaza, un'assemblea pubblica nell'Agorà del Consiglio regionale
Vannacci: «Io conosco una sola Flotilla, la Decima». La foto dell’eurodeputato nell’Aula consiliare scatena la polemica – Il video
Striscioni a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla sono stati appesi ovunque in città nelle ultime settimane. E così anche le bandiere a strisce nere, bianche e verdi, issate su monumenti e palazzi. A rimuoverle, dopo ogni corteo e mobilitazione - facebook.com Vai su Facebook
La fregata Fasan in soccorso della Sumud Flotilla. La scelta dell’Italia I dettagli nell'articolo di Riccardo Leoni - X Vai su X
La Flotilla nell'area a rischio, Idf pronta a bloccarla. Israele accusa: "Attivisti legati ad Hamas" - Niente Gaza per la Global Sumud Flotilla, giunta dopo settimane di navigazione tutt'altro che tranquilla nella zona a rischio. Scrive msn.com
Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Come scrive today.it