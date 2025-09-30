La Flotilla ha già fallito la caccia all' ebreo e San Siro | quindi oggi…

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- "Non abbiamo nessuna prova ma i sospetti di sabotaggi ci sono". Lo dice la portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia. "Sospettiamo sabotaggi alle barche, che peraltro ci sono stati anche nella storia delle precedenti flottiglie - spiega - Ad esempio il caso della Famiglia, una delle imbarcazioni più grandi, che ha avuto quel problema al motore che l'ha bloccata e non ha mai più ripreso il largo è stato sicuramente un evento sospetto".?Quindi non hanno prove, ma sospetti, però la spacciano come certezza. E nessuno che dica loro: signori, fate ridere. - Grazie a Dio, Milano non si piega a nostalgici e ambientalisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la flotilla ha gi224 fallito la caccia all ebreo e san siro quindi oggi8230

© Ilgiornale.it - La Flotilla ha già fallito, la caccia all'ebreo e San Siro: quindi, oggi…

In questa notizia si parla di: flotilla - fallito

Flotilla umanitaria pronta a salpare per Gaza | A bordo anche Greta Thunberg: "I governi hanno fallito"

Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg: “I governi hanno fallito, tocca alle persone reagire al genocidio a Gaza” – Video

Flotilla umanitaria salpata per Gaza | A bordo anche Greta Thunberg: "I governi hanno fallito"

Flotilla, giornalista cacciata dalla missione. Attivisti: "Non ha rispettato le regole" - Bollata come “giornalista pericolosa” per aver rivelato “informazioni sensibili” sulla missione umanitaria verso la Striscia di Gaza. Riporta tg24.sky.it

flotilla ha gi224 fallitoLa Farnesina agli italiani sulla Flotilla: "Sconsigliato proseguire". Fallita l'ipotesi di consegnare gli aiuti in un porto neutrale - "Il governo italiano ha preso atto del rifiuto della flottiglia di consegnare gli aiuti in un porto neutrale. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Ha Gi224 Fallito