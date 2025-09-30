La Flotilla fa vacillare la nostra sicurezza

IL PICCHIO – Mentre gli slogan pro-Palestina attraversano le piazze e il Mediterraneo, il confine fra libertà di espressione e degenerazione è sempre più sottile, e la civiltà dei diritti lascia il posto agli istinti tribali. Nelle città come Torino, ove è stato indetto lo stato di agitazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La Flotilla fa vacillare la nostra sicurezza

L'ultimo tratto è iniziato. Contro le onde, contro i blocchi, la flottiglia globale sumud naviga con coraggio e speranza Global Sumud Flotilla Commentary - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, il governo teme un attacco e poi i disordini in piazza. Crosetto: “Arresti? Firmerei” - La paura guardando all’orizzonte, nel mare, per quello che potrebbe accadere alle 43 barche che viaggiano verso Gaza: i droni, ancora, che colpiscono dall’alto. Si legge su repubblica.it

Flotilla, la barca con Greta Thunberg a bordo colpita da un drone in Tunisia: «Era sopra di noi e ha sganciato un ordigno» - «Solidarietà a Global Sumud Flotilla: l’Unione europea e i governi tutelino la missione umanitaria». Si legge su ilmessaggero.it