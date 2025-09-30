Ogni tanto riemerge, puntuale come un rito stanco, la vicenda delle cosiddette «flottiglie per Gaza». Una manciata di barche che salpano con clamore mediatico, presentandosi come missioni di aiuto umanitario, ma che in realtà non portano sollievo a nessuno. La verità è semplice: quelle navi non servono a curare ferite, a nutrire bambini o a proteggere civili. Servono solo a garantire qualche titolo di giornale, qualche passerella ideologica e una dose di visibilità a chi le organizza. Dietro la facciata umanitaria, si nasconde la propaganda. Ogni vela spiegata verso Gaza non è un gesto di solidarietà, ma una bandiera issata contro il buonsenso e la responsabilità internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Flotilla è una passerella ideologica e pericolosa