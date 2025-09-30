La Flotilla è quasi a Gaza e la nave della Marina non la segue Tajani a Israele | Non usate violenza

Le barche della Global Sumud Flotilla sono poco lontane dalle acque di Gaza e dal blocco navale imposto da Israele. Alle due di questa notte dovrebbero arrivare a 150 miglia nautiche dalla costa: la nave Alpino della Marina militare italiana, a quel punto, si fermerà. "Ho chiesto di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla", ha detto il ministro degli Esteri Tajani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: flotilla - quasi

Israele, Ben Gvir: "Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati come terroristi" | Media: "Stretta Usa su palestinesi, sospesi quasi tutti i visti"

Sondaggi, cala la fiducia nel governo Meloni: -5% da inizio anno. Quasi il 71% degli italiani appoggia la Flotilla

"Se racconti in giro che l’elezione in una Regione è un test nazionale (non lo è quasi mai) devi essere sicuro di vincere". La #Flotilla di #EllySchlein naufraga nelle #Marche, l'editoriale di #MarioSechi - X Vai su X

LA FLOTILLA È QUASI A GAZA: LIVORNO SI PREPARA ALLO SCIOPERO E AL BLOCCO TOTALE! Assemblea cittadina: 30 settembre, ore 18, Piazza Attias, Livorno La Flotilla si sta avvicinando a Gaza. L’obiettivo è rompere l’assedio israeliano e por - facebook.com Vai su Facebook

GLOBAL SUMUD FLOTILLA: LA NON OPERAZIONE UMANITARIA - Definire “ operazione umanitaria ” la crociera verso Gaza di una cinquantina di piccole imbarcazioni con circa 300 pseudo attivisti a bordo, alle quali dal 27 settembre si è aggiunta un’altra Flotilla ... Da opinione.it

Global Sumud Flotilla, il tracker per vedere dove sono le navi che vanno verso Gaza - "Per la salvaguardia dei patrimoni culturali bisogna avere gli incentivi giusti e sperimentare con soluzioni diverse, perché quelle che funzionano a Venezia non ... ilfattoquotidiano.it scrive