La Flotilla è legata ad Hamas ecco le prove La replica

Durissime accuse di Israele contro la Flotilla del Global Movement to Gaza. L'Idf sostiene di aver trovato a Gaza un documento ufficiale secondo cui Hamas sarebbe coinvolto "direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud". Vi sarebbe una lista di operatori del Pcpa (Conferenza per i Palestinesi all'Estero), tra cui alti funzionari di Hamas: tra questi Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito, noto come leader delle flottiglie di attivisti a Gaza negli ultimi 15 anni e Saif Abu Kashk. Quest'ultimo è il Ceo di Cyber Neptune, una società in Spagna che possiede dozzine di navi che partecipano alla flottiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La Flotilla è legata ad Hamas, ecco le prove". La replica: "È solo propaganda"

"La Flotilla è legata ad Hamas, ecco le prove". La durissima accusa degli israeliani

"La Flotilla è legata ad Hamas, ecco le prove". La durissima accusa degli israeliani - L'Idf sostiene che da alcuni documenti ufficiali trovati a Gaza sarebbe chiaro che Hamas è "coinvolto direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud"

