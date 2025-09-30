La Flotilla è legata ad Hamas ecco le prove La replica | È solo propaganda

Durissime accuse di Israele contro la Flotilla del Global Movement to Gaza. L'Idf sostiene di aver trovato a Gaza un documento ufficiale secondo cui Hamas sarebbe coinvolto "direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud". Vi sarebbe una lista di operatori del Pcpa (Conferenza per i Palestinesi all'Estero), tra cui alti funzionari di Hamas: tra questi Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito, noto come leader delle flottiglie di attivisti a Gaza negli ultimi 15 anni e Saif Abu Kashk. Quest'ultimo è il Ceo di Cyber Neptune, una società in Spagna che possiede dozzine di navi che partecipano alla flottiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

