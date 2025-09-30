La Flotilla continua a fare rotta verso Gaza e si avvicina all’area critica

La Global Sumud Flotilla continua a fare rotta verso Gaza e si avvicina all’area critica. L’ultimo appello a desistere da azioni irreparabili del Ministro della Difesa Crosetto. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La Flotilla continua a fare rotta verso Gaza e si avvicina all’area critica

In questa notizia si parla di: flotilla - continua

Flotilla, attivisti denunciano l’attacco con drone: “Missione continua”

La Global Sumud Flotilla di nuovo presa di mira con un drone a Tunisi: «Attacco deliberato, ma la missione continua» – Il video

Aiuti a Gaza, la Flotilla rifiuta l'offerta del governo. La Farnesina: "Chi continua si assume tutti i rischi"

Maria Teresa Meli: "Se Hamas fa fallire le trattative e la Flotilla continua a voler portare aiuti si può dubitare della serietà" - X Vai su X

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 #Trump #Netanyahu faccia a faccia 2 Regione #Marche al centrodestra 3 #Flotilla Rotta continua 4 #Patriciello allerta massima 5 #PapaLeoneXIV Una sana laicità In diretta su #Tv2000 #29sette - facebook.com Vai su Facebook

Cos’è la Flotilla, cosa vuole fare e perché se ne parla - Non solo aiuti umanitari: la sua missione è denunciare un assedio che il diritto internazionale definisce illegale. money.it scrive

Meloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Lo riporta ansa.it