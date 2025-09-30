La Flotilla con gli aiuti umanitari è a poco più di un giorno di navigazione da Gaza

Tensione a apprensione in aumento con l'avvicinarsi delle imbarcazioni al blocco navale israeliano

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo dell'Handala

Flotilla verso Gaza, Corrado Augias: “Portare aiuti è un gesto nobile, ma c'è un intento politico alla fine dell'impresa, che va valutato, cioè aprire un corridoio umanitario permanente.” #LaTorrediBabele - X Vai su X

La Global Sumud Flotilla ignora gli appelli a lasciare gli aiuti umanitari a Cipro, e prosegue verso Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla ridà all’Occidente l’onore perduto. Alla faccia di Meloni e pure Mattarella - Il viaggio di soccorso a un popolo morente sarebbe “iniziativa gratuita, pericolosa, irresponsabile”. Secondo ilfattoquotidiano.it

Flotilla: sospettiamo sabotaggi alle barche - La Flotilla ha respinto la proposta del governo italiano di lasciare che sia la Chiesa cattolica a distribuire gli aiuti. Lo riporta corriere.it