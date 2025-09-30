La Florida riapre la caccia all'orso dopo 10 anni | 160mila richieste per 172 permessi è la lotteria del fucile

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Florida riapre la caccia all’orso nero dopo 10 anni: 172 permessi per 160 mila richieste saranno assegnati tramite estrazione a sorte in una vera e propria lotteria. La battuta di caccia si terrà a dicembre e non potranno essere uccisi cuccioli o madri con i piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

