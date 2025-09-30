La Florida riapre la caccia all'orso dopo 10 anni | 160mila richieste per 172 permessi è la lotteria del fucile
La Florida riapre la caccia all’orso nero dopo 10 anni: 172 permessi per 160 mila richieste saranno assegnati tramite estrazione a sorte in una vera e propria lotteria. La battuta di caccia si terrà a dicembre e non potranno essere uccisi cuccioli o madri con i piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: florida - riapre
Il Russiagate, ancora. Pam Bondi riapre l’indagine (in Florida) per punire i dem. Trump giubila
Dopo dieci anni, la Florida riapre la caccia all’orso nero. La finestra sarà dal 6 al 28 dicembre e sono arrivate più di 160. 000 richieste da tutti gli Stati Uniti. Saranno disponibili solo 172 permessi, distribuiti tramite una lotteria. Non solo cacciatori parteciperann - facebook.com Vai su Facebook
La Florida riapre la caccia agli orsi neri, in più di 160 mila si mettono in coda da tutti gli Usa per abbatterne 172 - X Vai su X
La Florida riapre la caccia agli orsi, più di 160 mila si mettono in coda per abbatterne 172 - Anche gli animalisti vi partecipano, per cercare di conquistare autorizzazioni che poi non utilizzeranno ... Riporta msn.com
La Florida riapre la caccia agli orsi, oltre 160mila richieste per abbatterne 172 - In Florida riapre la caccia all’orso nero dopo dieci anni: 163mila richieste per soli 172 permessi, tra proteste ambientaliste e polemiche. Secondo blitzquotidiano.it