La firma sarà Norman Foster Il progetto dopo il rogito

Il nome è lo stesso dello stadio di Wembley (il cui progetto però risale a quasi trent'anni fa), del Lusail Stadium in Qatar e del prossimo mega impianto del Manchester United: Milan e Inter hanno scelto per la loro nuova casa uno dei nomi più noti dell'architettura mondiale, Norman Foster. Sarà l'archistar inglese, insieme allo studio Manica a occuparsi di disegnare il prossimo stadio di San Siro. Cosa la matita di Foster ha immaginato per l'impianto milanese non è ancora noto. Il progetto sarà svelato solo dopo la firma del rogito. Le uniche immagini disponibili sono quelle del masterplan presentato dalle due società, nelle quali sono abbozzate solo le volumetrie dello stadio, gli edifici a contorno - tra i quali il residuo del secondo anello destinato a diventare superficie commerciale - e il verde nel quale il prossimo Meazza sarà immerso.

