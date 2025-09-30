La firma sarà Norman Foster Il progetto dopo il rogito
Il nome è lo stesso dello stadio di Wembley (il cui progetto però risale a quasi trent’anni fa), del Lusail Stadium in Qatar e del prossimo mega impianto del Manchester United: Milan e Inter hanno scelto per la loro nuova casa uno dei nomi più noti dell’architettura mondiale, Norman Foster. Sarà l’archistar inglese, insieme allo studio Manica a occuparsi di disegnare il prossimo stadio di San Siro. Cosa la matita di Foster ha immaginato per l’impianto milanese non è ancora noto. Il progetto sarà svelato solo dopo la firma del rogito. Le uniche immagini disponibili sono quelle del masterplan presentato dalle due società, nelle quali sono abbozzate solo le volumetrie dello stadio, gli edifici a contorno - tra i quali il residuo del secondo anello destinato a diventare superficie commerciale - e il verde nel quale il prossimo Meazza sarà immerso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: firma - norman
Nuovo San Siro: il progetto potrebbe vedere la firma di Sir Norman Foster - X Vai su X
Norman Group. . È nato ATHLEAS! Il nuovo brand di Norman Group dedicato al fitness e al tempo libero. Linee pulite, tessuti tecnici, dettagli che valorizzano il corpo femminile. Con la firma speciale di Samira Lui, testimonial e designer di capi esclusivi della c - facebook.com Vai su Facebook
Norman Foster firma il nuovo stadio del Milan?/ Progetto nell’area di Sesto - Una notizia che campeggia sulle colonne del “Corriere della Sera” e impreziosita da alcuni, ulteriori dettagli. Scrive ilsussidiario.net
Inter e Milan, all’archistar Norman Foster il progetto del nuovo stadio di Milano: presto la firma - Inter e Milan vanno verso la scelta dell’archistar britannica Norman Foster per il nuovo stadio di Milano. corriere.it scrive