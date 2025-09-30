(Per chi ha voglia di ridere e pensarci su) Eh beh, ormai lo sapete: se non lo leggi con la carta carbone, non è vero. Così va la piazza digitale, dove una foto + quattro parole buttate lì fanno più rumore di una fiera di paese. Il 25 settembre s’è visto l’ennesimo gioiellino: uno screenshot, la faccia di Laura Boldrini e il titolo che suona come una barzelletta mal scritta — «consenso scritto della donna prima di un rapporto sessuale». Subito partono i commenti: «porta il notaio», «firma in triplice copia», «marca da bollo e leccata per validità» — insomma, l’apoteosi dell’italica saggezza. Ma prima di tirare fuori la penna rossa e il timbro, fermiamoci un attimo e ragioniamo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La firma, il notaio e la smorfia: un bollo contro le bufale