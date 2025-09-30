La fibra ottica accende il Trentino Open Fiber ha completato la rete
Il Trentino è ufficialmente connesso con il completamento del Piano Banda Ultra Larga (BUL): un’opera strategica che ha portato la connettività in fibra ottica FTTH – Fiber To The Home, fibra fino a casa – a 164 Comuni delle cosiddette aree bianche, periferiche e lontane dalle grandi città. L’annuncio, dato dalla Provincia autonoma di Trento con Infratel Italia, Open Fiber e Trentino Digitale, segna la conclusione di un progetto avviato nel 2018 che cancella il digital divide in gran parte della Provincia. Il risultato è frutto di un accordo istituzionale tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Provincia autonoma di Trento, supportato dalle rispettive società in-house Infratel e Trentino Digitale, con Open Fiber come soggetto esecutore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
