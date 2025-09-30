La festa di San Giuseppe a Bagheria è un successo | in 10 mila per Michele Zarrillo

Si sono chiusi con successo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, patrono di Bagheria. Quattro giorni intensi, ricchi di cultura, tradizione e intrattenimento, hanno animato le vie della città, culminando con un grande evento che ha riempito piazza Madrice. Il gran finale è stato affidato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Chiusi i festeggiamenti di San Giuseppe:un successo il concerto di Zarrillo e la sfilata dei carretti. I ringraziamenti dell''amministrazione comunale. - Quattro giorni intensi, ricchi di cultura, tradizione e intrattenimento, hanno animato le vie della città, c ... Lo riporta comune.bagheria.pa.it

Festa di San Giuseppe 2025: Il 28 settembre in mattinata tradizione, folklore e sport ed in serata cultura siciliana in piazza Madrice - La Festa di San Giuseppe 2025 prosegue domenica 28 settembre con una mattinata, un pomeriggio ed una serata ricchi di eventi religiosi, sportivi e folkloristici. comune.bagheria.pa.it scrive