Non ci sarà la processione con la reliquia che arrivava dal battello in Arno. Il momento clou dei festeggiamenti di San Faustino sarà un incontro con il sindaco e le associazioni locali con l'arcivescovo di Pisa, mons. Saverio Cannistrà, in Comune e poi con un breve corteo si arriverà in Duomo dove alle 18 verrà celebrata la messa. Giovedì 9 ottobre si tornerà a festeggiare San Faustino, il patrono di Pontedera. Una giornata che da qualche anno è tornata ad unire il mondo laico a quello cattolico con un programma ricco di appuntamenti di ogni tipo. Quest'anno non ci sarà la processione che tre anni fa venne ideata per portare il Santo patrono anche fuori dalla chiesa.

La festa di San Faustino: gli eventi. Niente processione con la reliquia. Incontro con monsignor Cannistrà