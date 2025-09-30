La festa della Lube Civitanova per la vittoria dell' 8a Coppa Italia
Tra i grandi protagonisti della passata stagione della Cucine Lube Civitanova c’è sicuramente Mattia Boninfante. Il giovane palleggiatore, classe 2004 e alto 190 cm, è stato uno degli elementi chiave per il coach Giampaolo Medei, sempre presente con 38 presenze totali e 113 punti realizzati. Talento e affidabilità a soli 21 anni, qualità che gli sono valse il Premio Gianfranco Badiali come miglior Under 23 della stagione 2024-25 di SuperLega. Un grandissimo riconoscimento personale, di cui Boninfante ha voluto condividere il merito con i suoi compagni di squadra: «Sono felice per il premio, è un ulteriore riconoscimento per il mio lavoro e quello di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: festa - lube
SAN SEVERINO VOLLEY, DOPO LA FESTA A TEATRO PER I 50 ANNI DALLA NASCITA OSPITA EVENTO AMICHEVOLE CUCINE LUBE - VALSA GROUP MODENA Continua la grande festa per i 50 anni dalla nascita dell’Asd San Severino Volley guidata d - facebook.com Vai su Facebook
Lube Civitanova in finale scudetto: vittoria su Sir Perugia in gara5 - SIR SUSA VIM : Giannelli 2, Loser 7, Ben Tara 15, Solè 10, Ishikawa 13, Semeniuk 7, Colaci (L), Herrera, Plotnytskyi 3, Zoppellari, Cianciotta. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Italia Campione del Mondo, festa grande Lube! - Azzurri ancora iridati con tre protagonisti cucinieri L’Italia del volley si conferma regina del mondo. youtvrs.it scrive