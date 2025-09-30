La Fenice Beatrice Venezi | Non sarò al Festival delle Idee per evitare polemiche sterili
(Adnkronos) – Beatrice Venezi rinvia la sua partecipazione al Festival delle Idee, prevista per domani. "Non voglio che il prato fiorito dell'arte diventi arena di polemiche", scrive in una lettera inviata alla direttrice del Festival Marilisa Capuano. Il riferimento è chiaramente alle polemiche sulla nomina di Venezi alla direzione musicale del Teatro La Fenice di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
