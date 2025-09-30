Ad agosto la FAO ha pubblicato un aggiornamento statistico sulla situazione agricola della Striscia di Gaza. I dati mostrano un quadro drammatico: al 28 luglio 2025, l’ 86,1% dei campi coltivati risulta distrutto. Su una superficie agricola complessiva di circa 15.000 ettari, ne rimangono coltivabili solo 2.090. La situazione è particolarmente critica nel Nord della Striscia, dove la distruzione dei terreni raggiunge circa il 94%. Inoltre, solo 232 ettari – pari all’ 1,5% delle aree agricole – possono essere considerati coltivabili in condizioni di sicurezza. Secondo la stessa fonte, l’ 80% della popolazione si trova in condizione di emergenza alimentare, mentre il 32% è classificato a livello di “ catastrofe ” dall’ IPC 2025 (Integrated Food Security Phase Classification). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La FAO certifica “l’ecocidio”: ecco come Israele ha “affamato” Gaza per il prossimo decennio