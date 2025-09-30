La doppiezza della Flotilla

La Global Sumud Flotilla si racconta come una missione civile: navi, volontari da quaranta paesi, l’obiettivo di rompere il blocco su Gaza e portare aiuti a una popolazione stremata. Una narrazione potente, costruita per catturare la simpatia internazionale: la società civile che sfida gli eserciti, la pace che attraversa il mare contro la guerra. Ma sotto la superficie affiora un’altra storia. Secondo un rapporto del ministero israeliano della Diaspora diffuso a settembre, la leadership della flottiglia non sarebbe neutrale. Le indagini hanno documentato contatti diretti tra membri dello steering committee e alti funzionari di Hamas e della Fratellanza musulmana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La doppiezza della Flotilla

