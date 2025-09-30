La doccia gelata Dopo l’espulsione la Recanatese evapora

Sport.quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doccia gelata sulla Recanatese che rivive vecchi fantasmi e, nell’occasione più importante di questo inizio di stagione, "toppa" in maniera evidente rigenerando un agonizzante San Marino. Un pomeriggio nero per la truppa di Savini che cancella in modo inatteso e di colpo le buone sensazioni che invece si erano avute nelle tre precedenti uscite. È ovvio dire che molto è ruotato attorno allo sciagurato episodio dell’ espulsione di Zagaglia, al quale possiamo solo concedere l’attenuante della gioventù e di non essere riuscito a frenare l’istinto, ma un’analisi obiettiva deve andare oltre, valutando la prestazione nel complesso che ha lasciato, dal Patron all’ultimo dei tifosi, un enorme amaro in bocca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la doccia gelata dopo l8217espulsione la recanatese evapora

© Sport.quotidiano.net - La doccia gelata. Dopo l’espulsione la Recanatese evapora

In questa notizia si parla di: doccia - gelata

Doccia gelata sulla Val Palot: è iniziato lo smantellamento dell’impianto da sci

Inter, altra doccia gelata: ha scelto l’assegno da 10 milioni all’anno

Wesley Juve, doccia gelata dal Brasile. Il Flamengo esce allo scoperto: «Non abbiamo necessità di vendere i nostri giocatori»

Cerca Video su questo argomento: Doccia Gelata Dopo L8217espulsione