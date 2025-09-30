Doccia gelata sulla Recanatese che rivive vecchi fantasmi e, nell’occasione più importante di questo inizio di stagione, "toppa" in maniera evidente rigenerando un agonizzante San Marino. Un pomeriggio nero per la truppa di Savini che cancella in modo inatteso e di colpo le buone sensazioni che invece si erano avute nelle tre precedenti uscite. È ovvio dire che molto è ruotato attorno allo sciagurato episodio dell’ espulsione di Zagaglia, al quale possiamo solo concedere l’attenuante della gioventù e di non essere riuscito a frenare l’istinto, ma un’analisi obiettiva deve andare oltre, valutando la prestazione nel complesso che ha lasciato, dal Patron all’ultimo dei tifosi, un enorme amaro in bocca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La doccia gelata. Dopo l’espulsione la Recanatese evapora