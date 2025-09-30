La Dispensa dei Monti Lattari debutta a Lettere Natura benessere cultura ed enogastronomia

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio de La Dispensa dei Monti Lattari prende il via presso il Castello di Lettere. Qui sabato 27 e domenica 28 settembre si è tenuto il primo appuntamento di un ricco calendario di iniziative. Un weekend che intreccia storia, natura, benessere e sapori autentici, offrendo ai visitatori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dispensa - monti

La Dispensa dei Monti Lattari debutta al Castello di Lettere il 27 e 28 settembre - Qui sabato 27 e domenica 28 settembre si terrà il primo appuntamento di un ricco calendario di iniziative. ilvescovado.it scrive

dispensa monti lattari debuttaAl Castello di Lettere il debutto de “La Dispensa dei Monti Lattari”: tra storia, natura e sapori autentici - l primo appuntamento è in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, con un weekend che intreccia cultura, benessere e prodotti tipici. Lo riporta agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Dispensa Monti Lattari Debutta