«La strada è quella giusta, bisogna insistere». È un classico, uno standard come si dice nel jazz. Lo ha suonato nelle ore della disfatta marchigiana Igor Taruffi, la faccia dell’orgoglio del Partito democratico mandata in un giorno cattivo a La7 per far capire che nulla cambia: avanti così fino alla disfatta finale. E lo dice non perché è il suo ruolo, ma perché lo pensa veramente, come d’altronde Elly Schlein e tutti i Nazareno-boys. Sono le ore delle scuse, delle giustificazioni, delle attenuanti generiche. Ci fosse un accenno di autocritica. O uno o una che avanzi anche solo l’ipotesi che il fattore G, come Gaza, non ha minimamente influito, mentre Matteo Ricci invoca il fardello dell’avviso di garanzia invece di ammettere che fare i comizi con la bandiera palestinese al collo si è rivelata, bene che vada, una cosa inutile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La disfatta marchigiana spegne l’illusione infantile del Pd di sfruttare Gaza