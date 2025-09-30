La disavventura di Riccardo | Ascensore ko Io disabile ho passato la notte in hotel pagando 150 euro

Milano – “Quando sono rientrato a casa, domenica sera, l’ascensore non funzionava. Io sono un disabile in carrozzina: impossibile per me salire fino al quinto piano. Ho quindi passato la notte in albergo insieme a mia moglie, che mi assiste. Una notte ci è costata 150 euro”. A raccontare la sua disavventura è il sessantanovenne Riccardo Baldinotti, programmatore in pensione, inquilino Aler di via Lope de Vega 21 in zona Barona, che lì vive da oltre 30 anni. “Non capita spesso – racconta – che l’ascensore si guasti. Ma ogni volta è un dramma per gli invalidi e gli anziani. Alla base c’è l’inciviltà di chi lo utilizza impropriamente o compie atti vandalici, ma anche una scarsa attenzione da parte del gestore, visto che le manutenzioni non sono sempre puntuali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

